"Він більше ніж просто підприємець": Зеленський подякував мільярдеру Бренсону за прагнення допомогти Україні

Цитата

"Україну відвідав один із найвідоміших бізнесменів світу Річард Бренсон. Він більш ніж просто підприємець. Він – візіонер, людина, яка працює заради прогресу та кращих технологій для всього людства. Його приїзд в Україну саме зараз – а він побував в Гостомелі, де обговорював, зокрема, і можливості відбудови аеропорту, і побудови нашої «Мрії», найбільшого у світі літака, – це дуже потужний сигнал всім у світі, що Україна точно вистоїть у цій війні. І я вдячний пану Бренсону за його готовність долучитися до післявоєнного відновлення нашої країни", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Засновник компанії Virgin Galactic та британський мільярдер Річард Бренсон відвідав зруйнований російськими окупантами Гостомель у Київській області.