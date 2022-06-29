"Він більше ніж просто підприємець": Зеленський подякував мільярдеру Бренсону за прагнення допомогти Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подякував британському мільярдеру, засновнику компанії Virgin Group Річарду Бренсону за прагнення допомогти Україні. Бізнесмен зацікавлений у відновленні аеродромому ДП "Антонов". Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні, передає УНН.
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"Україну відвідав один із найвідоміших бізнесменів світу Річард Бренсон. Він більш ніж просто підприємець. Він – візіонер, людина, яка працює заради прогресу та кращих технологій для всього людства. Його приїзд в Україну саме зараз – а він побував в Гостомелі, де обговорював, зокрема, і можливості відбудови аеропорту, і побудови нашої «Мрії», найбільшого у світі літака, – це дуже потужний сигнал всім у світі, що Україна точно вистоїть у цій війні. І я вдячний пану Бренсону за його готовність долучитися до післявоєнного відновлення нашої країни", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Засновник компанії Virgin Galactic та британський мільярдер Річард Бренсон відвідав зруйнований російськими окупантами Гостомель у Київській області.