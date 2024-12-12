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Вымогала 1 млн гривен у жены пленного защитника Азовстали: СБУ задержала мошенницу

Вымогала 1 млн гривен у жены пленного защитника Азовстали: СБУ задержала мошенницу

Киев  •  УНН

 • 3153 просмотра

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На Киевщине задержана женщина, которая выманивала деньги у жены пленного защитника Азовстали. Злоумышленница обещала помочь с возвращением военного за 1 млн гривен, используя фейковые связи в российской тюрьме.

Служба безопасности Украины задержала при передаче 1 млн гривен женщину, которая выманила их у жены пленного защитника Азовстали и обещала его обмен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

"Служба безопасности ликвидировала еще одну схему выманивания денег у родственников украинских военных, которые находятся в плену или пропали без вести на фронте. По результатам комплексных мероприятий Главное управление внутренней безопасности СБУ задержало на Киевщине злоумышленницу, которая "зарабатывала" на родственниках защитников Мариуполя. Фигурантка обещала помочь с возвращением украинских защитников домой и "для ускорения процесса" требовала деньги", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что во время общения с женщиной фигурантка рассказывала о якобы личных связях в администрации российской тюрьмы, в которой держат украинского воина. Женщина манипулировала состоянием потерпевшей и угрожала ей плохими последствиями для пленного в случае не получения денег.

"Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в ее собственном доме, когда она получила новый перевод средств от потерпевшей. У задержанной изъяты мобильный телефон и банковские карты с доказательствами ее преступлений", - добавили в СБУ.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).

Злоумышленнице грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним

На Прикарпатье разоблачены врачи и должностные лица МСЭК на оформлении липовой инвалидности мужчинам призывного возраста. Услуга стоила в среднем 10 500 долларов.

Павел Башинский

Павел Башинский

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