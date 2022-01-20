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15 марта, 19:03 • 107898 просмотра

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Требовал встречи с бывшей: в Ивано-Франковске мужчина угрожал подорвать себя с 10-летней дочерью

Киев • УНН

 • 23070 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В Ивано-Франковске 35-летний мужчина сообщил в полицию, что заминировал дверь квартиры и собирается взорвать себя с 10-летней дочерью, если не приедет его бывшая жена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции. 

Детали

Сообщение поступило в полицию 20 января в 2:00. На место происшествия оперативно прибыли патрульные, следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие экстренные службы.

После трехчасовых переговоров с "минировщиком" правоохранителям удалось зайти в квартиру. Мужчина держал в руках нож и был пьян.

"Благодаря слаженным действиям его задержали. В результате никто не пострадал. Во время осмотра помещения взрывных устройств не обнаружили, однако взрывотехники изъяли страйкбольную гранату", — сообщили в полиции.

Установлено, что мужчину ранее привлекали к административной ответственности за домашнее насилие.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) и ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Решают вопрос о сообщении задержанному подозрения и избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Напомним

С прошлой недели чуть ли не каждый день Украину накрывает волна "минирований". В частности, она касается ТЦ и школ.

СБУ на фоне роста количества псевдоминирований напомнила, что такие сообщения — это распространенный инструмент в условиях гибридной агрессии России против Украины.

20 января в Киеве поступило сообщение о заминировании Офиса президента. В результате проверки взрывчатку не нашли.


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