Требовал встречи с бывшей: в Ивано-Франковске мужчина угрожал подорвать себя с 10-летней дочерью

КИЕВ. 21 января. УНН. В Ивано-Франковске 35-летний мужчина сообщил в полицию, что заминировал дверь квартиры и собирается взорвать себя с 10-летней дочерью, если не приедет его бывшая жена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.