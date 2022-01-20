Требовал встречи с бывшей: в Ивано-Франковске мужчина угрожал подорвать себя с 10-летней дочерью
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Ивано-Франковске 35-летний мужчина сообщил в полицию, что заминировал дверь квартиры и собирается взорвать себя с 10-летней дочерью, если не приедет его бывшая жена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.
Детали
Сообщение поступило в полицию 20 января в 2:00. На место происшествия оперативно прибыли патрульные, следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие экстренные службы.
После трехчасовых переговоров с "минировщиком" правоохранителям удалось зайти в квартиру. Мужчина держал в руках нож и был пьян.
"Благодаря слаженным действиям его задержали. В результате никто не пострадал. Во время осмотра помещения взрывных устройств не обнаружили, однако взрывотехники изъяли страйкбольную гранату", — сообщили в полиции.
Установлено, что мужчину ранее привлекали к административной ответственности за домашнее насилие.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) и ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Решают вопрос о сообщении задержанному подозрения и избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.
Напомним
С прошлой недели чуть ли не каждый день Украину накрывает волна "минирований". В частности, она касается ТЦ и школ.
СБУ на фоне роста количества псевдоминирований напомнила, что такие сообщения — это распространенный инструмент в условиях гибридной агрессии России против Украины.
20 января в Киеве поступило сообщение о заминировании Офиса президента. В результате проверки взрывчатку не нашли.