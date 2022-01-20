Вимагав зустрічі з колишньою: в Івано-Франківську чоловік погрожував підірвати себе з 10-річною донькою
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. В Івано-Франківську 35-річний чоловік повідомив у поліцію, що замінував двері квартири і збирається підірвати себе із 10-річною донькою, якщо не приїде його колишня дружина. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції.
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Повідомлення надійшо в поліцію 20 січня о 2:00. На місце події оперативно прибули патрульні, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші екстрені служби.
Після тригодинних перемовин із "мінувальником" правоохоронцям вдалося зайти у квартиру. Чоловік тримав у руках ніж та був п'яним.
"Завдяки злагодженим діям його затримали. В результаті ніхто не постраждав. Під час огляду помешкання вибухових пристроїв не виявили, утім вибухотехніки вилучили страйкбольну гранату", — повідомили в поліції.
Встановлено, що чоловіка раніше притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) та ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.
Вирішують питання про повідомлення затриманому підозри та обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо
З минулого тижня чи не кожного дня Україну накриває хвиля "мінувань". Зокрема, вона торкається ТЦ та шкіл.
СБУ на тлі зростання кількості псевдомінувань нагадала, що такі повідомлення — це поширений інструмент в умовах гібридної агресії Росії проти України.
У Києві 20 січня надійшло повідомлення про замінування Офісу президента. Внаслідок перевірки вибухівки не знайшли.