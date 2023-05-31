В Днепре правоохранитель требовал 200 тысяч долларов вымышленного долга от строителей

Детали

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры разоблачены и сообщено о подозрении заместителю начальника одного из управлений полиции г. Днепра и его брату по факту вымогательства с угрозой насилия над потерпевшими (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

По данным следствия, трое местных жителей строили дом, который принадлежит родственнице полицейского. Позже в домовладении произошел пожар. В нем правоохранитель обвинил строителей и требовал 200 тысяч долларов за якобы возмещение убытков.

Привлекая своего брата, в течение нескольких месяцев они неоднократно запугивали, унижали и угрожали физическим насилием потерпевшим. В случае отказа, подозреваемые угрожали посадить за решетку или передать дело "серьезным людям", которые заставят отдать деньги.

Кроме этого, правоохранитель, зная, что один из мужчин военнослужащий ВСУ, требовал от него ежемесячно перечислять 30 тыс грн заработной платы. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъяты мобильные телефоны, денежные средства, документы, черновые записи о доходах с имущества, полученного незаконным путем.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. А также – о наложении ареста на недвижимое имущество в элитных жилых комплексах по всей территории Украины. Следственные действия продолжаются, проверяется причастность полицейского к незаконному обогащению.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились прокурорами совместно со следователями и оперативниками теруправления ГБР в городе Полтава.

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