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У Дніпрі правоохоронець вимагав 200 тисяч доларів вигаданого боргу від будівельників

У Дніпрі правоохоронець вимагав 200 тисяч доларів вигаданого боргу від будівельників

Київ • УНН

 • 359782 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. У Дніпрі викрито правоохоронця та його спільника, які вимагали 200 тисяч доларів "компенсації" з будівельників за збитки внаслідок пожежі, що сталась у домоволодінні після здачі робіт. Упродовж кількох місяців підозрювані погрожували вбивством та переслідували будівельників. Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам справи запобіжних заходів, повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру заступнику начальника одного із управлінь поліції м. Дніпра та його брату за фактом вимагання з погрозою насильства над потерпілими (ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, троє місцевих мешканців будували будинок, який належить родичці поліціянта. Пізніше у домоволодінні сталася пожежа. В ній правоохоронець звинуватив будівельників та вимагав 200 тисяч доларів за нібито відшкодування збитків.

Залучивши свого брата, упродовж декількох місяців вони неодноразово залякували, принижували та погрожували фізичним насильством потерпілим. У разі відмови, підозрювані погрожували посадити за ґрати або передати справу "серйозним людям", які змусять віддати гроші.

Крім цього, правоохоронець, знаючи, що один із чоловіків військовослужбовець ЗСУ, вимагав від нього щомісячно перераховувати 30 тис грн заробітної плати. В ході обшуків за місцями мешкання підозрюваних вилучено мобільні телефони, грошові кошти, документи, чорнові записи щодо доходів з майна, отриманого незаконним шляхом.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. А також – щодо накладення арешту на нерухоме майно в елітних житлових комплексах по всій території України. Слідчі дії тривають, перевіряється причетність поліцейського до незаконного збагачення.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводились прокурорами спільно зі слідчими та оперативниками теруправління ДБР у місті Полтава.

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