Катував і тримав на ланцюгу 5-річного пасинка: у Дніпропетровській області чоловіку повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. У Дніпропетровській області повідомили про підозру чоловіку, який катував і тримав на ланцюгу 5-річного пасинка, інформує УНН з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора України.
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"За даними слідства, чоловік протягом місяця катував 5-річного пасинка. Підозрюваний, нібито "за погану поведінку", неодноразово бив хлопчика по голові та тілу. Також тримав його прикутим металевим ланцюгом до стіни. На тілі і руках дитини залишилися множинні садна та синці", - повідомляють правоохоронці.
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Повідомляється, що під час чергового катування сусіди почули крик хлопчика та викликали поліцію. Правоохоронці провели огляд квартири, виявили та вилучили металевий ланцюг і гаки, які чоловік використовував для "виховання".
За результатами слідчих заходів і допиту дитини, інформація щодо вчинення протиправних дій підозрюваним підтвердилася. Наразі хлопчик перебуває у рідного батька.
Правоохоронці скерували до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо
Суд заарештував трьох підозрюваних у вбивстві подружжя киян та їх чотирирічного сина у Чернігівській області, яке сталося 14 травня, без права внесення застав.