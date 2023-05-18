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Катував і тримав на ланцюгу 5-річного пасинка: у Дніпропетровській області чоловіку повідомили про підозру

Катував і тримав на ланцюгу 5-річного пасинка: у Дніпропетровській області чоловіку повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 724012 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. У Дніпропетровській області повідомили про підозру чоловіку, який катував і тримав на ланцюгу 5-річного пасинка, інформує УНН з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора України.

Цитата

"За даними слідства, чоловік протягом місяця катував 5-річного пасинка. Підозрюваний, нібито "за погану поведінку", неодноразово бив хлопчика по голові та тілу. Також тримав його прикутим металевим ланцюгом до стіни. На тілі і руках дитини залишилися множинні садна та синці", - повідомляють правоохоронці.

Деталі

Повідомляється, що під час чергового катування сусіди почули крик хлопчика та викликали поліцію. Правоохоронці провели огляд квартири, виявили та вилучили металевий ланцюг і гаки, які чоловік використовував для "виховання".

За результатами слідчих заходів і допиту дитини, інформація щодо вчинення протиправних дій підозрюваним підтвердилася. Наразі хлопчик перебуває у рідного батька.

Правоохоронці скерували до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо

Суд заарештував трьох підозрюваних у вбивстві подружжя киян та їх чотирирічного сина у Чернігівській області, яке сталося 14 травня, без права внесення застав.

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