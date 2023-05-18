Пытал и держал на цепи 5-летнего пасынка: в Днепропетровской области мужчине сообщили о подозрении

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"По данным следствия, мужчина в течение месяца пытал 5-летнего пасынка. Подозреваемый, якобы "за плохое поведение", неоднократно бил мальчика по голове и телу. Также держал его прикованным металлической цепью к стене. На теле и руках ребенка остались множественные ссадины и синяки", - сообщают правоохранители.

Детали

Сообщается, что во время очередных пыток соседи услышали крик мальчика и вызвали полицию. Правоохранители провели осмотр квартиры, обнаружили и изъяли металлическую цепь и крюки, которые мужчина использовал для "воспитания".

По результатам следственных мероприятий и допроса ребенка, информация о совершении противоправных действий подозреваемым подтвердилась. В настоящее время мальчик находится у родного отца.

Правоохранители направили в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

Суд арестовал трех подозреваемых в убийстве супругов киевлян и их четырехлетнего сына в Черниговской области, которое произошло 14 мая, без права внесения залогов.