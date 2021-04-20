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Похищение харьковчанина: судить участников группировки криминального авторитета "Князя"

Похищение харьковчанина: судить участников группировки криминального авторитета "Князя"

Киев  •  УНН

 • 11975 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Офисом Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении пяти участников организованной группировки, действовавшей под руководством криминального авторитета “Князя”, похитивших человека и требовавших выкуп в 5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает УНН.

Цитата

“Офисом Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении пяти участников организованной группировки, действовавшей под руководством криминального авторитета „Князя“ на территории г. Харькова и Харьковской области. Им инкриминируется совершение незаконного лишения свободы или похищение человека, разбоя, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, незаконное изготовление, переработка огнестрельного оружия или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств и вымогательства (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 263-1, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 263-1 , ч. 3 ст. 289 УК Украины)”, — информуют в ОГП.

Детали

Так, досудебным расследованием было установлено, что участники организованной группировки совершили разбойное нападение на жителя Харькова и незаконно лишили его свободы, требуя 5 млн грн, а также переоформления права собственности на принадлежащее ему и членам семьи имущество.

Досудебное расследование осуществляли следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Справка

В январе суд избрал меру пресечения двум подозреваемым в похищении молодого харьковчанина. По решению суда 46 и 45-летние злоумышленники будут находиться под арестом 60 суток без права внесения залога.

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