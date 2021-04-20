Викрадення харків'янина: судитимуть учасників угруповання кримінального авторитета "Князя"

Цитата

“Офісом Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно п’яти учасників організованого угруповання, що діяло під керівництвом кримінального авторитета „Князя“ на території м. Харкова та Харківської області. Їм інкримінується вчинення незаконного позбавлення волі або викрадення людини, розбою, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, незаконне виготовлення, переробка вогнепальної зброї або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв та вимагання (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 263-1, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 263-1, ч. 3 ст. 289 КК України)”, — інформують в ОГП.

Деталі

Так, досудовим розслідуванням було встановлено, що учасники організованого угруповання вчинили розбійний напад на мешканця Харкова та незаконно позбавили його волі, вимагаючи 5 млн грн, а також переоформлення права власності на належне йому і членам сім’ї майно.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Довідково

У січні суд обрав запобіжний захід двом підозрюваним у викраденні молодого харків’янина. За ухвалою суду 46 та 45-річні зловмисники перебуватимуть під арештом 60 діб без права внесення застави.