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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 24512 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 81578 просмотра

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Исключенная из комитета ВР по нацбезопасности Савченко пришла на его заседание

Исключенная из комитета ВР по нацбезопасности Савченко пришла на его заседание

Киев  •  УНН

 • 38267 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко пришла на заседание комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, сообщает корреспондент УНН.

Члены комитета встретили ее спокойно.

Напомним, народный депутат Украины Надежда Савченко подала административный иск в Верховный суд Украины о признании недействительным и отмене постановления ВР об исключении ее из комитета национальной безопасности и обороны.

Как сообщал УНН, Верховная Рада проголосовала за исключение из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны народного депутата Надежду Савченко.

При этом другой комитет ВР - регламентный - собирается 22 марта перед пленарным заседанием парламента рассмотреть представления Генпрокурора на Н.Савченко.

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