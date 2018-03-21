Исключенная из комитета ВР по нацбезопасности Савченко пришла на его заседание
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко пришла на заседание комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, сообщает корреспондент УНН.
Члены комитета встретили ее спокойно.
Напомним, народный депутат Украины Надежда Савченко подала административный иск в Верховный суд Украины о признании недействительным и отмене постановления ВР об исключении ее из комитета национальной безопасности и обороны.
Как сообщал УНН, Верховная Рада проголосовала за исключение из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны народного депутата Надежду Савченко.
При этом другой комитет ВР - регламентный - собирается 22 марта перед пленарным заседанием парламента рассмотреть представления Генпрокурора на Н.Савченко.