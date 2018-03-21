Виключена з комітету ВР з нацбезпеки Савченко прийшла на його засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко прийшла на засідання комітету ВР з питань національної безпеки і оборони, повідомляє кореспондент УНН.
Члени комітету зустріли її спокійно.
Нагадаємо, народний депутат України Надія Савченко подала адміністративний позов до Верховного суду України про визнання недійсною і скасування постанови ВР про виключення її з комітету національної безпеки та оборони.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада проголосувала за виключення зі складу парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони народного депутата Надію Савченко.
При цьому інший комітет ВР - регламентний - збирається 22 березня перед пленарним засіданням парламенту розглянути поданням Генпрокурора на Н.Савченко.