Изложенные в фильме "Украина. Скрытые истины" факты не соответствуют действительности - Горбатюк (уточнено)

"Предварительные данные проверки подтверждают, что те, кто создавал этот фильм, не пытались узнать истины... Ни одного обращения от них к нашим подразделениям, у которых есть экспертизы, информация о местах расстрелов, не было", - сказал С.Горбатюк.

По его словам, также не соответствуют действительности рассказы двух грузин в фильме о том, что якобы они находились в гостинице "Украина" и вели снайперский обстрел обеих сторон.

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"Проверка показала, что такие лица, не то что в гостинице "Украина" не были, но и в Украину они не въезжали", - сказал С.Горбатюк.

Напомним, С.Горбатюк рассказал, что раскрытие первых убийств на Майдане продвигается наиболее сложно.

Уточнено название фильма.