Изложенные в фильме "Украина. Скрытые истины" факты не соответствуют действительности - Горбатюк (уточнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Факты, которые были изложены в фильме "Украина. Скрытые истины", не соответствуют действительности. Об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНН.
"Предварительные данные проверки подтверждают, что те, кто создавал этот фильм, не пытались узнать истины... Ни одного обращения от них к нашим подразделениям, у которых есть экспертизы, информация о местах расстрелов, не было", - сказал С.Горбатюк.
По его словам, также не соответствуют действительности рассказы двух грузин в фильме о том, что якобы они находились в гостинице "Украина" и вели снайперский обстрел обеих сторон.
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"Проверка показала, что такие лица, не то что в гостинице "Украина" не были, но и в Украину они не въезжали", - сказал С.Горбатюк.
Напомним, С.Горбатюк рассказал, что раскрытие первых убийств на Майдане продвигается наиболее сложно.
Уточнено название фильма.