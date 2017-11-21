Викладені в стрічці "Україна. Приховані істини" факти не відповідають дійсності - Горбатюк (уточнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Факти, які були викладені у стрічці "Україна. Приховані істини", не відповідають дійсності. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає кореспондент УНН.
"Попередні дані перевірки підтверджують, що ті, хто створював цей фільм, не намагалися дізнатися істини… Жодного звернення від них до наших підрозділів, які володіють експертизами, інформацією щодо місць розстрілів, не було", - сказав С.Горбатюк.
За його словами, також не відповідають дійсності розповіді двох грузинів у фільмі про те, що начебто вони перебували в готелі "Україна" і вели снайперський обстріл обох сторін.
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"Перевірка показала, що такі особи, не те що в готелі "Україна" не були, але і в Україну вони не в'їжджали", - сказав С.Горбатюк.
Нагадаємо, С.Горбатюк розповів, що розкриття перших вбивств на Майдані просувається найскладніше.
Уточнено назву фільму.