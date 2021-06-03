Выбросил из окна балкона: житомирянину грозит до 3 лет ограничения свободы за гибель собаки

Детали

Событие произошло в областном центре вечером 2 июня. По свидетельствам очевидцев, жители квартиры в многоэтажке выбросили собаку из окна балкона на третьем этаже. Полицейские начали уголовное производство.

Животное подобрали неравнодушные граждане и передали ветеринарам. Однако, несмотря на их усилия, собака погибла.

Предварительно, правоохранители установили причастность к совершению правонарушения 27-летнего жителя Житомира, жителя этого же многоквартирного дома.

Сейчас идет выяснение всех обстоятельств происшествия, предварительная правовая квалификация которой - ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. С мужчиной сейчас общаются правоохранители.

Законодательством за такое преступление предусмотрено наказание в виде штрафа от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Дополнение

Как отмечают общественники, сегодня в нашем государстве случаев жестокого обращения с животными гораздо больше, чем приговоров и админпостановлений о привлечении к ответственности живодеров или даже открытых уголовных производств. Прежде всего, считают активисты, на статистику влияет то, что потерпевшие и свидетели не всегда обращаются в полицию по разным причинам, что, в свою очередь, не позволяет сформироваться положительной практике привлечения обидчиков к ответственности.

К примеру, как показывает приведенная статистика, за пять месяцев прошлого года судами Украины было вынесено 11 приговоров по делам о жестоком обращении с животными, из которых 2 - по результатам пересмотра дела в апелляционной инстанции.

В отношении обвиняемых применялись штраф, лишение свободы на срок один и пять лет, арест сроком на 3 месяца. Четыре осужденных из 11 были освобождены от отбывания наказания с испытанием на 1 год, 3 человека - с испытанием продолжительностью 2 года, по другим делам наказание назначалось без испытания.