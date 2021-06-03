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Викинув з вікна балкона: житомирянину загрожує до 3 років обмеження волі за загибель собаки

Київ • УНН

 • 16389 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. З вікна балкона квартири у багатоповерхівці у Житомирі викинули собаку, у результаті чого тварина померла. Поліцейські розпочали кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Викинув з вікна балкона: житомирянину загрожує до 3 років обмеження волі за загибель собаки

Деталі

Подія сталась в обласному центрі увечері 2 червня. За свідченнями очевидців, мешканці квартири у багатоповерхівці викинули собаку з вікна балкона на третьому поверсі. Поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Тварину підібрали небайдужі громадяни та передали ветеринарам. Однак, попри їх зусилля, собака загинула.

Попередньо, правоохоронці встановили причетність до вчинення правопорушення 27-річного житомирянина, мешканця цього ж багатоквартирного будинку.

Нині триває з’ясування всіх обставин події, попередня правова кваліфікація якої - ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. З чоловіком наразі спілкуються правоохоронці.

Законодавством за такий злочин передбачено покарання у вигляді штрафу від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.

Доповнення

Як зазначають громадські діячі, сьогодні в нашій державі випадків жорстокого поводження з тваринами значно більше, аніж вироків та адмінпостанов про притягнення до відповідальності живодерів чи навіть відкритих кримінальних проваджень. Передусім, вважають активісти, на статистику впливає те, що потерпілі та свідки не завжди звертаються до поліції через різні причини, що, своєю чергою, не дає змоги сформуватися позитивній практиці притягнення кривдників до відповідальності.

До прикладу, як свідчить наведена статистика, за п'ять місяців минулого року судами України було винесено 11 вироків у справах про жорстоке поводження з тваринами, з яких 2 – за наслідками перегляду справи в апеляційній інстанції. 

До обвинувачених застосовувалися штраф, позбавлення волі на строк один та п’ять років, арешт строком на 3 місяці. Чотири засуджених з 11 були звільнені від відбування покарання з випробуванням на 1 рік, 3 особи – з випробуванням тривалістю 2 роки, в інших справах покарання призначалось без випробування.

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