Европейские лидеры отреагировали на отказ Джо Байдена участвовать в избирательной гонке, а также на решение выдвинуть Камалу Харрис кандидатом в президенты США. На решение нынешнего президента США отреагировали, в частности, Латвия, Франция, Великобритания, Бельгия. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW и POLITICO.

Детали

Как пишет издание, министр иностранных дел Латвии, реагируя на выход Джо Байдена из президентской гонки, сказала, что "будет работать с кем бы ни была избрана.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, который покидает свой пост, отметил, что желает всего наилучшего кандидату от Демократической партии.

Тому, кто займет место Байдена. Американцы должны решить, кем они хотят быть в Белом доме. Конечно, я уверен, что это будет достаточно важной разницей для трансатлантических отношений в зависимости от того, кто там будет. Но это решать гражданам США. Я не хочу вмешиваться - сказал Боррель.

Министр иностранных дел Бельгии, которая покидает свой пост, Аджа Лябиб пожелал всего наилучшего Камале Харрис.

Это женщина, это сильная женщина, и я желаю ей всего наилучшего. Отзыв Байдена не означает победу Трампа - сказала Лябиб.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил журналистам, что кто бы ни принял бразды правления в Вашингтоне, Европа "будет продолжать защищать свои интересы".

Европа должна стать сильнее, особенно в сфере внешней политики, политики безопасности и обороны - сказал Сежурне.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что правительство страны будет сотрудничать с тем, кто выиграет гонку за Белый дом в США.

Очевидно, что в первую очередь Демократическая партия сама решает, кого они хотят выдвинуть. Тогда американский народ должен решить, кого он желает своим президентом на выборах в США в ноябре. Мой подход будет заключаться в том, чтобы уважать это решение, и, чтобы быть ясным, мы будем работать с тем, кого бы американский народ не выбрал на должность - сказал Стармер.

Он добавил, что Байден поставил оборону в центре своего срока пребывания в Белом доме, добавив, что мы "живем в опасном, нестабильном и все более опасном мире".

Я уважаю решение, которое он сейчас принял. Нелегкое решение, но решение, к которому он пришел бы, учитывая наилучшие интересы американского народа - добавил Стармер.

Напомним

После того, как Джо Байден отказался от участия в президентской кампании и поддержал вице-президента Камалу Харрис, доноры Демократической партии успели всего за полдня передать более 27 млн долларов в пользу нового кандидата на президентский пост в США.

Reuters писало, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп попытается показать избирателям, что его вероятная новая соперница, вице-президент Камала Харрис, приложила руку к двум проблемам, которые он будет использовать для победы в ноябре: иммиграции и стоимости жизни.

Правительство Германии готовится к различным результатам выборов в США после заявления Байдена о снятии кандидатуры. Канцлер Шольц уже несколько раз встречался с Камалой Харрис, которая может стать кандидатом от демократов.