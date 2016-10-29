На выходных снова будет дождливо
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. На выходные циклон с севера Европы приведет к ухудшению погоды в Украине. Пройдут дожди, местами с мокрым снегом, вероятные сильные осадки. Ветер усилится до штормовых значений. В южной части днем в субботу будет преобладать сухая погода, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
Температура воздуха ожидается ночью от +4 тепла до -3 мороза, днем 3 + 9 градусов, на Закарпатье и в Крыму местами до +10 градусов.
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- В западной части ожидаются дожди, местами с мокрым снегом, вероятные сильные осадки. Температура воздуха ночью + 1 + 4 тепла, днем + 3 + 8 градусов, в Закарпатье до +10 градусов.
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- В северных областях дожди, местами с мокрым снегом, возможны сильные осадки. Температура воздуха от +3 тепла до -3 мороза, днем 3 + 8 градусов.
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- В восточных областях будет преобладать влаго-ветреная погода. Температура воздуха ночью -2-5 мороза, днем 4 + 8 градусов.
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- В центральной части дожди, местами сильные осадки. Температура воздуха ночью + 2 + 5 тепла, днем + 3 + 8 градусов.
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- В южной части 29.10 - без осадков. Температура воздуха ночью 0 + 5 градусов, днем +6 + 10 градусов.
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Ветер в Украине северо-западный, 5-12 м / с., местами порывы 15-22 м / с.