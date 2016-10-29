Вихідними знову буде дощити
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У вихідні циклон з півночі Європи зумовить погіршення погоди в Україні. Пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, ймовірні сильні опади. Вітер посилиться до штормових значень. У південній частині вдень у суботу переважатиме суха погода, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.
Температура повітря очікується вночі від +4 тепла до −3 морозу, вдень +3+9 градусів, на Закарпатті та в Криму місцями до +10 градусів.
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- У західній частині очікуються дощі, місцями з мокрим снігом, ймовірні сильні опади. Температура повітря вночі +1+4 тепла, вдень +3+8 градусів, на Закарпатті до +10 градусів.
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- У північних областях дощі, місцями з мокрим снігом, можливі сильні опади. Температура повітря від +3 тепла до −3 морозу, вдень +3+8 градусів.
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- У східних областях переважатиме волога вітряна погода. Температура повітря вночі −2-5 морозу, вдень +4+8 градусів.
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- У центральній частині дощі, місцями сильні опади. Температура повітря вночі +2+5 тепла, вдень +3+8 градусів.
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- У південній частині 29.10 — без опадів. Температура повітря вночі 0+5 градусів, вдень +6+10 градусів.
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Вітер в Україні північно-західний, 5-12 м/с., місцями пориви 15-22 м/с.