За выходные в Днепр эвакуировали 11 военных из зоны АТО

“В больницу Мечникова за выходные госпитализированы 11 бойцов... Трое из крайне тяжелыми ранениями в живот и в голову. В отделении реанимации ждут операции”, — говорится в сообщении С.Рыженко.

Напомним, 18 марта двумя вертолетами к Днепру доставили раненых, травмированных и больных военных из зоны АТО.