За выходные в Днепр эвакуировали 11 военных из зоны АТО
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 27 марта. УНН. За выходные в больницу Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова госпитализировали 11 бойцов. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил главный врач медучреждения Сергей Рыженко, передает УНН-Центр.
“В больницу Мечникова за выходные госпитализированы 11 бойцов... Трое из крайне тяжелыми ранениями в живот и в голову. В отделении реанимации ждут операции”, — говорится в сообщении С.Рыженко.
Напомним, 18 марта двумя вертолетами к Днепру доставили раненых, травмированных и больных военных из зоны АТО.