Вихідними до Дніпра евакуювали 11 військових із зони АТО
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 27 березня. УНН. За вихідні до лікарні Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова госпіталізували 11 бійців. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі повідомив головний лікар медзакладу Сергій Риженко, передає УНН-Центр.
“До лікарні Мечникова за вихідні госпіталізовано 11 бійців... Троє із вкрай важкими пораненнями в живіт і в голову. У відділенні реанімації чекають операції”, — йдеться у повідомленні С.Риженка.
Нагадаємо, 18 березня двома вертольотами до Дніпра доставили поранених, травмованих та хворих військових із зони АТО.