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Військові М'янми знищили католицький собор Святого Патріка під час боїв

Киев • УНН

 • 11466 просмотра

Військова хунта М'янми підпалила та знищила собор Святого Патріка в штаті Качин. Більшість населення, включно зі священниками, втекли через бої з повстанцями.

Військові М'янми знищили католицький собор Святого Патріка під час боїв

Собор, который был построен миссионерами в 1950-х годах и считается достопримечательностью города, был атакован в результате боевых действий между военной хунтой и сепаратистскими повстанцами из Армии независимости Качина (АНК).

Передает УНН со ссылкой на AsiaNews и ORF.

Солдаты военной хунты Мьянмы, которая планировала государственный переворот, подожгли и уничтожили собор Святого Патрика в Бамо, штат Качин (северная часть страны). В это время, значительная часть населения, в том числе большинство священников и местный епископ Раймонд Сумлут Гам, бежали в окрестные леса. Люди скрывались из-за боев между военной хунтой и сепаратистскими повстанцами из Армии независимости Качина (АНК).

По данным СМИ, пожар уничтожил католический собор, который был построен миссионерами в 1950-х годах и считается достопримечательностью города, посвященный святому Патрику.

Справка

Гражданская война в Мьянме началась в феврале 2021 года после попытки государственного переворота с участием местной армии. Более четырех лет после начала конфронтации Мьянма становится все более раздробленной.

До эскалации конфликта в регионе проживало более 407 000 человек разных этнических групп, в том числе более 27 000 крещеных католиков. Текущие данные показывают, что католическое население составляет около 35 908 человек.

Напомним

УНН ранее передавал, что повстанцы в Мьянме объявили о захвате военной базы вблизи стратегического торгового города Мьявади на границе с Таиландом, нанеся серьезный удар по военному режиму, который уже несколько месяцев сдает позиции оппозиционным группам.

Прокуратура Гааги запрашивает ордер на арест главы хунты Мьянмы27.11.24, 17:34 • 17398 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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