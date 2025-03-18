Військові М'янми знищили католицький собор Святого Патріка під час боїв
Киев • УНН
Військова хунта М'янми підпалила та знищила собор Святого Патріка в штаті Качин. Більшість населення, включно зі священниками, втекли через бої з повстанцями.
Собор, который был построен миссионерами в 1950-х годах и считается достопримечательностью города, был атакован в результате боевых действий между военной хунтой и сепаратистскими повстанцами из Армии независимости Качина (АНК).
Передает УНН со ссылкой на AsiaNews и ORF.
Солдаты военной хунты Мьянмы, которая планировала государственный переворот, подожгли и уничтожили собор Святого Патрика в Бамо, штат Качин (северная часть страны). В это время, значительная часть населения, в том числе большинство священников и местный епископ Раймонд Сумлут Гам, бежали в окрестные леса. Люди скрывались из-за боев между военной хунтой и сепаратистскими повстанцами из Армии независимости Качина (АНК).
По данным СМИ, пожар уничтожил католический собор, который был построен миссионерами в 1950-х годах и считается достопримечательностью города, посвященный святому Патрику.
Справка
Гражданская война в Мьянме началась в феврале 2021 года после попытки государственного переворота с участием местной армии. Более четырех лет после начала конфронтации Мьянма становится все более раздробленной.
До эскалации конфликта в регионе проживало более 407 000 человек разных этнических групп, в том числе более 27 000 крещеных католиков. Текущие данные показывают, что католическое население составляет около 35 908 человек.
Напомним
УНН ранее передавал, что повстанцы в Мьянме объявили о захвате военной базы вблизи стратегического торгового города Мьявади на границе с Таиландом, нанеся серьезный удар по военному режиму, который уже несколько месяцев сдает позиции оппозиционным группам.
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