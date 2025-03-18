Військові М'янми знищили католицький собор Святого Патріка під час боїв

Собор, що був побудований місіонерами в 1950-х роках і вважається визначною пам'яткою міста, був атакований у результаті бойових дій між військовою хунтою та сепаратистськими повстанцями з Армії незалежності Качина (АНК).

Передає УНН із посиланням на AsiaNews та ORF.

Солдати військової хунти М'янми, яка планувала державний переворот, підпалили та знищили собор Святого Патріка в Бамо, штат Качин (північна частина країни). У цей час, значна частина населення, в тому числі більшість священиків і місцевий єпископ Раймонд Сумлут Гам, втекли до навколишніх лісів. Люди переховувались через бої між військовою хунтою і сепаратистськими повстанцями з Армії незалежності Качина (АНК).

За даними ЗМІ, пожежа знищила католицький собор, який був побудований місіонерами в 1950-х роках і вважається визначною пам'яткою міста, присвячений святому Патріку.

Довідка

Громадянської війни в М’янмі почалася в лютому 2021 року після спроби державного перевороту за участю місцевої армії. Понад чотири роки після початку конфронтації М’янма стає все більш роздробленою.

До ескалації конфлікту в регіоні проживало понад 407 000 осіб різних етнічних груп, в тому числі понад 27 000 охрещених католиків. Поточні дані показують, що католицьке населення становить близько 35 908 осіб.

Нагадаємо

УНН раніше передавав, що повстанці в М'янмі оголосили про захоплення військової бази поблизу стратегічного торгового міста М'яваді на кордоні з Таїландом, завдавши серйозного удару по військовому режиму, який вже кілька місяців здає позиції опозиційним групам.

Прокуратура Гааги запитує ордер на арешт глави хунти М'янми