Вифлеемский огонь прибыл в Украину: его передали словацкие скауты закарпатским пластунам
Киев • УНН
Вифлеемский огонь мира был передан украинским скаутам словацкими скаутами и будет передан церквям и детским домам в Украине, символизируя добрые дела и поддержку.
В Украину из Словакии прибыл Вифлеемский огонь мира - его передали украинским пластунам в международном пешеходном пункте пропуска "Малые Селменцы"; далее Вифлеемский огонь будут передавать в храмы и детские дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ссылкой на Telegram-каналы Госпогранслужбы Украины и Закарпатской ОГА.
Детали
Накануне рождественских праздников передали его словацкие скауты в международном пешеходном пункте пропуска "Малые Селменцы". От огня зажгли лампадки и свечи. Их развозят по всей Украине, а также зажгут в пограничных подразделениях. - информирует Госпогранслужба Украины.
Как сообщил председатель Закарпатской ОВА Виктор Микита, Вифлеемский огонь был передан в Кафедральный греко-католическом соборе в Ужгороде, а дальше его будут передавать в храмы и детские дома.
Он является символом доброго дела и поддержки, традиционно распространяется с места рождения Иисуса Христа ко всем, кто в нем нуждается. Молимся за наших защитников, народ и страну в эти сложные для всех нас времена. - написал Виктор Микитась.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что дети Одесской области готовили военным подарки ко Дню святого Николая и Дню ВСУ.
Вифлеемский огонь прибыл в Украину: его передали словацкие скауты закарпатским пластунам
Вифлеемский огонь мира был передан украинским скаутам словацкими скаутами и будет передан церквям и детским домам в Украине, символизируя добрые дела и поддержку.
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