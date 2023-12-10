Вифлеемский огонь прибыл в Украину: его передали словацкие скауты закарпатским пластунам

В Украину из Словакии прибыл Вифлеемский огонь мира - его передали украинским пластунам в международном пешеходном пункте пропуска "Малые Селменцы"; далее Вифлеемский огонь будут передавать в храмы и детские дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ссылкой на Telegram-каналы Госпогранслужбы Украины и Закарпатской ОГА.

Детали

Накануне рождественских праздников передали его словацкие скауты в международном пешеходном пункте пропуска "Малые Селменцы". От огня зажгли лампадки и свечи. Их развозят по всей Украине, а также зажгут в пограничных подразделениях. - информирует Госпогранслужба Украины.

Как сообщил председатель Закарпатской ОВА Виктор Микита, Вифлеемский огонь был передан в Кафедральный греко-католическом соборе в Ужгороде, а дальше его будут передавать в храмы и детские дома.

Он является символом доброго дела и поддержки, традиционно распространяется с места рождения Иисуса Христа ко всем, кто в нем нуждается. Молимся за наших защитников, народ и страну в эти сложные для всех нас времена. - написал Виктор Микитась.

Напомним

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