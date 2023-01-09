Отмечается тенденция к ухудшению морально-психологического состояния личного состава врага - Генштаб ВСУ

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"Слава Украине! Начались триста двадцатые сутки российского широкомасштабного вторжения. Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 7 ракетных и 31 авиационный удар и совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня. Существует угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины. Противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлениях", - говорится в сообщении Генштаба.

Детали

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Червонопоповка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клищеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется на ранее занятых рубежах, проводит инженерное оборудование позиций.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Галагановка и Гремяч Черниговской области; Коренек, Кучеровка, Студенок, Бунякино, Атинское, Кондратовка и Мирополье на Сумщине, а также Старица, Чугуновка, Меловое, Колодязное и Новомлинск Харьковской области.

На Купянском направлении из танков и ствольной артиллерии обстреляны районы Двуречной, Первомайского, Ивановки и Крохмального на Харьковщине и Стельмаховки и Мясожаровки Луганской области.

На Лиманском направлении огневому воздействию подверглись Макеевка, Площанка, Невское, Кузьмино, Червонопоповка и Диброва на Луганщине.

На Бахмутском направлении от вражеского огня пострадали Спирное, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Дылиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огневое поражение оккупантов попали Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Запорожском направлении вражеские обстрелы фиксировались возле Дорожнянки, Чаривного, Белогорья, Малых Щербаков, Степного и Камянского Запорожской области и Алексеевки на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении противник не прекращает обстрелов населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Снова под огонь из российских реактивных систем залпового огня попал Херсон.

По имеющейся информации, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава противника в республику беларусь из российской федерации, снято с длительного хранения и требует обслуживания.

Также известно, что к работам на этой технике привлекаются белорусские военнослужащие.

Отмечается тенденция к ухудшению морально-психологического состояния личного состава врага. Так, среди военных 127-й отдельной разведывательной бригады, дислоцирующейся во временно оккупированном Севастополе, распространяется мнение об окончании войны на любых условиях.

Авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла семнадцать ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

В то же время наши воины сбили три вертолета противника (Ка-52, Ми-24 и Ми-8), а также три разведывательных БпЛА типа "Орлан-10".

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также его склад горюче-смазочных материалов.



