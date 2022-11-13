Отмечается наращивание группировки оккупационных войск в районе Мелитополя Запорожской области, - Генштаб

Детали

Отмечается наращивание группировки оккупационных войск в районе Мелитополя Запорожской области. По периметру города строятся укрепления и фортификационные постройки. Гражданским запрещено приближаться к району аэродрома. В город прибывают колонны со стороны города Токмак.

Во временно занятых врагом населенных пунктах Каховка, Таврийск и Новая Каховка Херсонской области наблюдается уменьшение количества личного состава противника. В городах остается минимальное количество оккупантов, по улицам передвигаются патрули.

Напомним

За сутки прошедшей в Запорожской области российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру около 20 населенных пунктов.