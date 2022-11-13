Отмечается наращивание группировки оккупационных войск в районе Мелитополя Запорожской области, - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. По периметру Мелитополя оккупанты строятся укрепления и фортификационные сооружения, также в город прибывают колонны со стороны города Токмак.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на вечерний отчет Генштаба ВСУ.
Детали
Отмечается наращивание группировки оккупационных войск в районе Мелитополя Запорожской области. По периметру города строятся укрепления и фортификационные постройки. Гражданским запрещено приближаться к району аэродрома. В город прибывают колонны со стороны города Токмак.
Во временно занятых врагом населенных пунктах Каховка, Таврийск и Новая Каховка Херсонской области наблюдается уменьшение количества личного состава противника. В городах остается минимальное количество оккупантов, по улицам передвигаются патрули.
Напомним
За сутки прошедшей в Запорожской области российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру около 20 населенных пунктов.