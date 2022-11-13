Відзначається нарощення угруповання окупаційних військ в районі Мелітополя Запорізької області, — Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. По периметру Мелітополя окупанти будуються укріплення та фортифікаційні споруди, також до міста прибувають колони зі сторони міста Токмак.
Про це повідомляє УНН з посиланням на вечірній звіт Генштабу ЗСУ.
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Відзначається нарощення угруповання окупаційних військ в районі Мелітополя Запорізької області. По периметру міста будуються укріплення та фортифікаційні споруди. Цивільним заборонено наближатись до району аеродрому. До міста прибувають колони зі сторони міста Токмак.
В тимчасово зайнятих ворогом населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка Херсонської області спостерігається зменшення кількості особового складу противника. У містах залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі.
Нагадаємо
За добу що минула в Запорізькій області російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру поблизу 20 населених пунктів.