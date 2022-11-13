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В Запорізькій області окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 20 населених пунктів

В Запорізькій області окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 20 населених пунктів

Київ • УНН

 • 219010 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. За добу що минула в Запорізькій області російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру поблизу 20 населених пунктів. Про це йдеться у повідомленні Запорізької обласної військової адміністрації, передає УНН.

Цитата

”За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Запоріжжя, Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Полтавка, Ольгівське, Червоне, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське, Оріхів, Варварівка, Темирівка, Преображенка, Дорожнянка, Новоданилівка, Омельник, Мала Токмачка, Степногірськ”, - йдеться у повідомленні.

В результаті завданих ударів надійшло 31 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури.

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