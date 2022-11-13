В Запорожской области оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе 20 населенных пунктов

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”По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Щербаки, Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновка, Полтавка, Ольговское, Красное, Малые Щербаки, Степное, Камянское, Орехов, Варваровка, Темировка, Преображенка, Дорожнянка, Новоданиловка, Омельник, Малая Токмачка, Степногорск”, - говорится в сообщении.

В результате нанесенных ударов поступило 31 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры.