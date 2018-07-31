С завтрашнего дня обмен жетонов метро и билетов на проезд в Киеве будет с доплатой
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Сегодня последний день, когда в Киеве можно обменять старые жетоны метрополитена и билеты в общественном транспорте без доплаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook метрополитена и "Киевпастранса".
В частности, один жетон метрополитена обменивается в любой кассе, два и больше - в сервисных центрах на станциях "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница" (вестибюль №2) с 8:00 до 19:00 без выходных. Отмечается, что сервисные центры работают до 19:00.
Билеты на наземный общественный транспорт можно обменять в Службе организации сбора и учета выручки КП "Киевпастранс" по адресу: вул.Казимира Малевича, 127.
Уже с завтрашнего дня, с 1 августа, билеты и жетоны можно будет обменять только с доплатой. С сентября ранее приобретенные жетоны и билеты обмену не подлежат и средства за них не возвращаются.
Напомним, 14 июля проезд подорожал в столичном общественном транспорте.