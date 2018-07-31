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Відзавтра обмін жетонів метро та квитків на проїзд у Києві буде з доплатою

Київ • УНН

 • 13457 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Сьогодні останній день, коли в Києві можна обміняти старі жетони метрополітену та квитки в громадському транспорті без доплати. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення у Facebook метрополітену та "Київпастрансу".

Зокрема, один жетон метрополітену обмінюється у будь-якій касі, два і більше - у сервісних центрах на станціях “Майдан Незалежності”, “Дорогожичі”, “Політехнічний інститут”, “Дарниця” (вестибюль №2) з 8 до 19 без вихідних. Зазначено, що сервісні центри працюють до 19:00.

Квитки на наземний громадський транспорт можна обміняти в Службі організації збору та обліку виручки КП “Київпастранс” за адресою: вул.Казимира Малевича, 127.

Вже відзавтра, з 1 серпня, квитки та жетони можна буде обміняти лише з доплатою. З вересня раніше придбані жетони та квитки обміну не підлягають та кошти за них не повертаються.

Нагадаємо, 14 липня проїзд подорожчав у столичному громадському транспорті.

Українські Національні Новини

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