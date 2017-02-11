Посетителям Берлинале расскажут о заключенных Кремля
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Посетители одного из крупнейших кинофестивалей мира Берлинале узнают о заключенных Кремля, передает УНН со ссылкой на сообщение кампании "Let my people go" в Facebook.
"... Посетители одного из крупнейших кинофестивалей мира узнают о заключенных Кремля во время показа и дискуссии о фильме "Процесс", посвященном Олегу Сенцову", - говорится в сообщении.
Также, в кампании поблагодарили за пожертвования читателям, благодаря которым удалось напечатать 1 тыс. значков и 500 брошюр к событию.
Эту инициативу прокомментировали в МИД Украины. Так, пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца отметила, что "важно, чтобы имя заключенных Кремля знал каждый".
Важно, чтобы имя заключенных Кремля знал каждый. Только международным давлением, совместными усилиями победим #FreeSentsov https://t.co/IdBvjsrV3A- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 11 февраля 2017 г.
Напомним, на международном кинофестивале Берлинале покажут документальный фильм российского режиссера Аскольда Курова "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова".
Мировая премьера "Процесса" состоится 11 февраля на фестивале.
Специальный показ организован совместно с Европейской киноакадемией, которая добивается освобождения Олега Сенцова.