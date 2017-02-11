Відвідувачам Берлінале розкажуть про в'язнів Кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Відвідувачі одного з найбільших кінофестивалів світу Берлінале дізнаються про в'язнів Кремля, передає УНН з посиланням на повідомлення кампанії “Let my people go” у Facebook.
"...відвідувачі одного з найбільших кінофестивалів світу дізнаються про в'язнів Кремля під час показу та дискусії про фільм "Процес", присвячений Олегу Сенцову", - йдеться у повідомленні.
Також, у кампанії подякували пожертвам читачів, завдяки яким вдалося надрукувати 1 тис. значків та 500 брошур до заходу.
Цю ініціативу прокоментували у МЗС України. Так, речниця відомства Мар'яна Беца зазначила, що "важливо, щоб ім'я в'язнів Кремля знав кожний".
Важливо, щоб ім'я в'язнів Кремля знав кожний. Тільки міжнар тиском, спільними зусиллями переможемо #FreeSentsov https://t.co/IdBvjsrV3A— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 11 лютого 2017 р.
Нагадаємо, на міжнародному кінофестивалі Берлінале покажуть документальний фільм російського режисера Аскольда Курова “Процес. Російська держава проти Олега Сенцова”.
Світова прем’єра “Процесу” відбудеться 11 лютого на фестивалі.
Спеціальний показ організований спільно з Європейською кіноакадемією, яка домагається звільнення Олега Сенцова.