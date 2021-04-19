Отстраненный заместитель министра МИД Божок заявил, что ему подготовили новое подозрение

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Отстраненный от исполнения полномочий заместителя министра иностранных дел Егор Божок заявил, что не успел подать заявление о возвращении к работе, как ему подготовили новое подозрение. Его отстранили в прошлом году из-за расследования дела относительно пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает УНН.