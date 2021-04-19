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Відсторонений заступник міністра МЗС Божок заявив, що йому підготували нову підозру

Відсторонений заступник міністра МЗС Божок заявив, що йому підготували нову підозру

Київ • УНН

 • 24365 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Відсторонений від виконання повноважень заступника міністра закордонних справ Єгор Божок заявив, що не встиг подати заяву про повернення до роботи, як йому підготували нову підозру. Його усунули минулого року через розслідування справи щодо п'ятого президента України Петра Порошенка. Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

Цитата:

"Прошу внести на найближче засідання Кабінету міністрів України проект розпорядження про повернення мене до виконання обов'язків за посадою", - написав в заяві Божок.

Деталі

За його словами, він більше не є фігурантом в жодній кримінальній справі.

Так, у його заяві йдеться, що в липні 2020 року Генпрокурор повідомила про завершення розслідування у кримінальній справі й відкрила для ознайомлення його матеріали.

В ході ознайомлення з матеріалами Печерський районний суд Києва скасував як незаконне й безпідставне вручення йому підозри.

Зазначимо, що відповідний лист він направив міністру закордонних справ Дмитру Кулебі.

Окрім того, Божок заявив, що в МЗС України прийшли представники Офісу Генерального прокурора України нібито вручати йому нову підозру.

"Не встиг подати заяву про повернення до роботи, як в МЗС України прийшли представники Офісу Генерального прокурора України нібито вручати мені нову підозру. На жаль, у той момент не був на місці. Зараз поїду з‘ясовувати, що сталося", - написав Божок у Twitter.

Що було раніше

В червні минулого року Кабінет міністрів України відсторонив Єгора Божка від виконання обов'язків заступника міністра закордонних справ.

19 червня Єгор Божок написав заяву про відсторонення його від посади заступника міністра закордонних справ України.

Нагадаємо, заступнику міністра МЗС повідомили про підозру у справі п'ятого президента України Петра Порошенка.
Як повідомлялося, у ДБР заявили, що повідомлено про підозру п’ятому президенту України. Генпрокурор Ірина Венедіктова під час брифінгу заявила, що підписала підозру Порошенку про перевищення повноважень у справі щодо призначення на посаду заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

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