Отслеживают движение колонн с помощью: российские хакеры взламывают камеры в украинских кафе - СМИ

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Киев • УНН

 • 362037 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Российские хакеры подключались к частным камерам наблюдения в украинских кофейнях, чтобы собирать информацию о проходящих колоннах с помощью. Об этом заявил директор по кибербезопасности Агентства национальной безопасности США Роб Джойс, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Джойс отмечает, что российское хакеры, поддерживаемые правительством, продолжают атаковать украинские системы информационных технологий в рамках своего вторжения в Украину.

По его словам, одним из направлений являются камеры видеонаблюдения, используемые местными властями и частными предприятиями для наблюдения за своим окружением.

Цитата

«Происходят креативные действия. Мы наблюдаем, как российские хакеры подключаются к общедоступным веб-камерам, чтобы наблюдать за колоннами и поездами, доставляющими помощь. Они также взламывают эти веб-камеры ... И вместо того, чтобы использовать городскую площадь (камеры), которые доступны в интернете, они смотрят в камеру наблюдения в кафе и видят дорогу, которую им нужно увидеть», — сказал Джойс.

По его словам, россияне также сосредоточили свои усилия на взломах американских оборонных производителей и логистических транспортных компаний, чтобы узнать больше о цепочке поставок оружия в Украину.

Дополнение

Российские хакеры распространяют зараженное программное обеспечение через торренты.

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