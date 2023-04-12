Отслеживают движение колонн с помощью: российские хакеры взламывают камеры в украинских кафе - СМИ

Джойс отмечает, что российское хакеры, поддерживаемые правительством, продолжают атаковать украинские системы информационных технологий в рамках своего вторжения в Украину.

По его словам, одним из направлений являются камеры видеонаблюдения, используемые местными властями и частными предприятиями для наблюдения за своим окружением.

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«Происходят креативные действия. Мы наблюдаем, как российские хакеры подключаются к общедоступным веб-камерам, чтобы наблюдать за колоннами и поездами, доставляющими помощь. Они также взламывают эти веб-камеры ... И вместо того, чтобы использовать городскую площадь (камеры), которые доступны в интернете, они смотрят в камеру наблюдения в кафе и видят дорогу, которую им нужно увидеть», — сказал Джойс.

По его словам, россияне также сосредоточили свои усилия на взломах американских оборонных производителей и логистических транспортных компаний, чтобы узнать больше о цепочке поставок оружия в Украину.

Дополнение

Российские хакеры распространяют зараженное программное обеспечение через торренты.