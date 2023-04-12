Відстежують рух колон з допомогою: російські хакери зламують камери в українських кафе - ЗМІ

Джойс зазначає, що російські хакери, підтримувані урядом, продовжують атакувати українські системи інформаційних технологій у межах свого вторгнення в Україну.

За його словами, одним із напрямків є камери відеоспостереження, які використовуються місцевою владою і приватними підприємствами для спостереження за своїм оточенням.

Цитата

«Відбуваються креативні дії. Ми спостерігаємо, як російські хакери підключаються до загальнодоступних веб-камер, щоб спостерігати за колонами і поїздами, що доставляють допомогу. Вони також зламують ці веб-камери... І замість того, щоб використовувати міську площу (камери), які доступні в інтернеті, вони дивляться в камеру спостереження в кафе і бачать дорогу, яку їм потрібно побачити», — сказав Джойс.

За його словами, росіяни також зосередили свої зусилля на зламах американських оборонних виробників і логістичних транспортних компаній, щоб дізнатися більше про ланцюжок поставок зброї в Україну.

Доповнення

Російські хакери поширюють заражене програмне забезпечення через торренти.