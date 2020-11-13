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Отставки Степанова жаждут только те, кто в жизни занимался разве что организацией "Кубка барбоса" - Голубовская

Отставки Степанова жаждут только те, кто в жизни занимался разве что организацией "Кубка барбоса" - Голубовская

Киев  •  УНН

 • 12903 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что отставки главы Минздрава Максима Степанова жаждут только те, кто в жизни занимался только организацией "Кубка барбоса" или акциями протеста. Она также напомнила о том, как добивали остатки медицины и "торговали" лекарствами на несколько разгромных отчетов Счетной палаты. Об этом Голубовская написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Пришла, включила телевизор. Послушала. Напрасно. Не выдержала. Потому что уже просто нет сил.
А у вас, господа присяжные заседатели, нет совести. Представители партии "Голос", жаждущие отставки Степанова, в эфирах кричат ​​о "незакупленных аппаратах ИВЛ" и вообще "все плохо и ужасно"....", - написала Голубовская.

Врач напомнила, что "работать на аппаратах ИВЛ должны специально обученные специалисты, количество которых при каденции руководителей Минздрава Украины из числа представителей вашей партии заметно уменьшилась.

"Таким образом, во многих регионах Украины аппараты есть, а работать круглосуточно (так больному может понадобиться экстренное вмешательство в любое время суток) на них некому. Также для работы на этих аппаратах нужен кислород, и не просто, а высокий его поток... а кислорода-то и нет в должном количестве, и быть не может, потому что несколько десятилетий всем плевать на государственную медицину, а, тем более, на такую ​​ее социальную сферу, как инфекционные болезни (когда я начинала работу инфекционистом 30 лет назад кислород в наших "нехороших" больницах был подведен к каждой кровати)", - написала Голубовская.

Кроме того, медик напомнила, что "во время руководства Министерством здравоохранения представителями вашей партии были добиты остатки медицины в Украине, полито через определенные СМИ грязью все мало-мальски профессиональное и живое в отрасли голосом особей, которые всю жизнь до этого занимались организацией "Кубка барбоса" или "акций протеста", полито цинично, грязно, нагло, подло, с манипуляцией фактами и откровенной ложью".

"Это представители вашей партии, будучи на руководящих позициях в Минздраве Украины, "наторговали" лекарствами на несколько разгромных отчетов Счетной палаты, позволили развалить систему стандартизации медицинской помощи в пользу несуществующих "международных протоколов", завести в минздрав "государственных экспертов", которые едва закончили интернатуру (!), уничтожить систему противодействия инфекционным болезням и подготовку кадров по специальности "эпидемиология" ... список можно продолжать", - добавила она.

По словам Голубовской, министр Степанов, понимая все это, "принял очень важное для нас всех, украинцев, решение - утвердил разработанные специалистами протоколы лечения больных, преодолевая огромное сопротивление супруновских чиновников. Чем уже спас миллионы людей. И еще много чего сделал на фоне откровенного саботажа массы чиновников внутри Минздрава".

"Поэтому да, согласна, судить надо. Но - не Степанова", - резюмировала Голубовская.

Ранее врач-инфекционист заявила, что впервые за последние годы Минздрав повернулся лицом к специалистам, и менять министра здравоохранения Максима Степанова в разгар пандемии - неправильно. Поэтому она попросила положить конец политическим интригам и оставить министра в должности.

Напомним, медицинское сообщество Украины обращается к Президенту Украины и народным депутатам с просьбой оставить главу Министерства здравоохранения Максима Степанова в должности и дать ему возможность продолжить работу на благо украинских пациентов.

Добавим, что врачи уже неоднократно высказывались в поддержку Максима Степанова.

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