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Відставки Степанова прагнуть лише ті, хто у житті займався хіба організацією “Кубка барбоса” - Голубовська

Відставки Степанова прагнуть лише ті, хто у житті займався хіба організацією “Кубка барбоса” - Голубовська

Київ • УНН

 • 12905 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська заявила, що відставки глави МОЗ Максима Степанова прагнуть лише ті, хто у житті займався тільки організацією "Кубка барбоса" чи акціями протесту. Вона також нагадала про те, як добивали залишки медицини та "торгували" ліками на кілька розгромних звітів Рахункової палати. Про це Голубовська написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Прийшла, увімкнула телевізор. Послухала. Даремно. Не витримала. Тому що вже просто немає сил.
А у вас, панове присяжні засідателі, немає совісті. Представники партії “Голос”, спраглі відставки Степанова, в ефірах кричать про “незакуплені апарати ШВЛ” ​​і взагалі “все погано і жахливо” ....", - написала Голубовська.

Лікар нагадала, що "працювати на апаратах ШВЛ повинні спеціально навчені фахівці, кількість яких за каденції керівників МОЗ України з числа представників вашої партії помітно зменшилась.

"Таким чином, у багатьох регіонах України апарати є, а працювати цілодобово (бо хворому може знадобитися екстрене втручання в будь-який час доби) на них нікому. Також для роботи на цих апаратах потрібен кисень, і не просто, а високий його потік ... а кисню-то і немає в належній кількості, і бути не може, бо вже кілька десятиліть всім начхати на державну медицину, а, тим більше, на таку її соціальну сферу, як інфекційні хвороби (коли я починала роботу інфекціоністом 30 років тому кисень в наших “негарних” лікарнях був підведений до кожного ліжка)", - написала Голубовська.

Крім того, медик нагадала, що "під час керівництва Міністерством охорони здоров’я представниками вашої партії були добиті залишки медицини в Україні, полито через певні ЗМІ брудом все мало-мальськи професійне і живе в галузі голосом особин, які все життя до цього займаються організацією “Кубка барбоса” або “акцій протесту”, полито цинічно, брудно, нахабно, підло, з маніпуляцією фактами і відвертою брехнею".

"Це представники вашої партії, будучи на керівних позиціях в МОЗ України, “наторгували” ліками на кілька розгромних звітів Рахункової палати, дозволили розвалити систему стандартизації медичної допомоги на користь неіснуючих “міжнародніх протоколів”, завести в мінохоронздоров’я “державних експертів”, які ледь закінчили інтернатуру (!), знищити систему протидії інфекційним хворобам і підготовку кадрів за спеціальністю “епідеміологія” ... список можна продовжувати", - додала вона.

За словами Голубовської, міністр Степанов, розуміючи все це, "прийняв дуже важливе для нас усіх, українців, рішення — затвердив розроблені фахівцями протоколи лікування хворих, долаючи величезну опір супруновських чиновників. Чим вже врятував мільйони людей. І ще багато чого зробив на тлі відвертого саботажу маси чиновників всередині МОЗ".

"Тому так, згодна, судити треба. Але — не Степанова", - резюмувала Голубовська.

Раніше лікар-інфекціоніст заявила, що вперше за останні роки МОЗ повернулося обличчям до фахівців, і міняти міністра охорони здоров'я Максима Степанова у розпал пандемії - неправильно. Тому вона попросила покласти край політичним інтригам і залишити міністра на посаді.

Нагадаємо, медична спільнота України звертається до Президента України та народних депутатів з проханням залишити главу Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова на посаді і дати йому можливість продовжити роботу на благо українських пацієнтів.

Додамо, що лікарі вже неодноразово висловлювалися на підтримку Максима Степанова.

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