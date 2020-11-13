Відставки Степанова прагнуть лише ті, хто у житті займався хіба організацією “Кубка барбоса” - Голубовська

"Прийшла, увімкнула телевізор. Послухала. Даремно. Не витримала. Тому що вже просто немає сил.

А у вас, панове присяжні засідателі, немає совісті. Представники партії “Голос”, спраглі відставки Степанова, в ефірах кричать про “незакуплені апарати ШВЛ” ​​і взагалі “все погано і жахливо” ....", - написала Голубовська.

Лікар нагадала, що "працювати на апаратах ШВЛ повинні спеціально навчені фахівці, кількість яких за каденції керівників МОЗ України з числа представників вашої партії помітно зменшилась.

"Таким чином, у багатьох регіонах України апарати є, а працювати цілодобово (бо хворому може знадобитися екстрене втручання в будь-який час доби) на них нікому. Також для роботи на цих апаратах потрібен кисень, і не просто, а високий його потік ... а кисню-то і немає в належній кількості, і бути не може, бо вже кілька десятиліть всім начхати на державну медицину, а, тим більше, на таку її соціальну сферу, як інфекційні хвороби (коли я починала роботу інфекціоністом 30 років тому кисень в наших “негарних” лікарнях був підведений до кожного ліжка)", - написала Голубовська.

Крім того, медик нагадала, що "під час керівництва Міністерством охорони здоров’я представниками вашої партії були добиті залишки медицини в Україні, полито через певні ЗМІ брудом все мало-мальськи професійне і живе в галузі голосом особин, які все життя до цього займаються організацією “Кубка барбоса” або “акцій протесту”, полито цинічно, брудно, нахабно, підло, з маніпуляцією фактами і відвертою брехнею".

"Це представники вашої партії, будучи на керівних позиціях в МОЗ України, “наторгували” ліками на кілька розгромних звітів Рахункової палати, дозволили розвалити систему стандартизації медичної допомоги на користь неіснуючих “міжнародніх протоколів”, завести в мінохоронздоров’я “державних експертів”, які ледь закінчили інтернатуру (!), знищити систему протидії інфекційним хворобам і підготовку кадрів за спеціальністю “епідеміологія” ... список можна продовжувати", - додала вона.

За словами Голубовської, міністр Степанов, розуміючи все це, "прийняв дуже важливе для нас усіх, українців, рішення — затвердив розроблені фахівцями протоколи лікування хворих, долаючи величезну опір супруновських чиновників. Чим вже врятував мільйони людей. І ще багато чого зробив на тлі відвертого саботажу маси чиновників всередині МОЗ".

"Тому так, згодна, судити треба. Але — не Степанова", - резюмувала Голубовська.

Раніше лікар-інфекціоніст заявила, що вперше за останні роки МОЗ повернулося обличчям до фахівців, і міняти міністра охорони здоров'я Максима Степанова у розпал пандемії - неправильно. Тому вона попросила покласти край політичним інтригам і залишити міністра на посаді.

Нагадаємо, медична спільнота України звертається до Президента України та народних депутатів з проханням залишити главу Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова на посаді і дати йому можливість продовжити роботу на благо українських пацієнтів.

Додамо, що лікарі вже неодноразово висловлювалися на підтримку Максима Степанова.