У МОЗ повернулися обличчям до фахівців: Голубовська пояснила, чому не можна звільняти Степанова

"Міняти міністра, який має авторитет у медичному співтоваристві, якому дісталася повна розруха, особливо в області інфекційних хвороб, та ще й у розпалі пандемії - неправильно. Ні до чого хорошого це не призведе. Ми просимо покласти край політичним інтригам в умовах найжорстокішої кризи, прислухатися до думки медичної громадськості і залишити Степанова Максима Володимировича на своїй посаді", - написала Голубовська.

За її словами, Степанов комусь "дуже не подобається і сильно заважає".

"Напевно, тим, що вперше за останні роки МОЗ повернувся обличчям до фахівців. Тим, що створив медичну раду з відомих фахівців галузі. Тим, що вперше за останні роки ми маємо протокол лікування інфекційного захворювання, який оновлювався вже кілька разів. Одне це вже врятувало не одне ваше життя, українці. Тим, що вимагає виділення на медицину 6% ВВП, а не 3%, як це зробили великі "реформатори", порушивши свій же закон... Вважаємо, що у даних умовах повного руйнування державних інституцій протидії інфекційним хворобам за останні п'ять років, знищення фахівців, профільної освіти, за останні півроку було зроблено максимально багато для вирішення питань, пов'язаних із поліпшенням ситуації у галузі", - додала Голубовська.

Вона зазначила, що у цьому величезна заслуга міністра, його авторитету, стійкості і відданості до думки фахівців.

Нагадаємо, медична спільнота України звертається до Президента України та народних депутатів з проханням залишити главу Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова на посаді і дати йому можливість продовжити роботу на благо українських пацієнтів.

Додамо, що лікарі вже неодноразово висловлювалися на підтримку Максима Степанова.