Отставка Коболева: Ляшко добился первой победы в установлении тарифной справедливости - Соколовская

"Борьба Ляшко за смену руководства "Нафтогаза" и отставку Коболева, который незаконно получил и перевел в офшоры миллиардную премию из госбюджета, принесла первые позитивные результаты. Ляшко удается делать то, что до него не решались сделать многие политики. Лидер "радикалов" поверил в свои силы и достиг серьезного успеха", - считает Соколовская.

Эксперт акцентирует внимание на том, что по своей сути, Ляшко ведет борьбу не с самим Коболевым. Лидер "радикалов" решился разрушить коррупционные схемы, царящие в государственном энергетическом секторе Украины.



"Дело не только в руководстве "Нафтогаза" и незаконных премиях Коболева. Дело в том, что под видом реверсного газа украинцам втридорога продают газ собственной добычи, устанавливают несправедливые заоблачные тарифы. Таким образом Ляшко успешно осуществляет общественный запрос не только на установление справедливости в тарифной политике государства, но и запрос на преодоление коррупционных схем. Нынешнее отстранение Коболева означает, что эти общественные запросы Ляшко озвучивает настолько внятно, что на них невозможно не реагировать", - резюмировала Янина Соколовская.



В среду, 6 марта, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проинформировал Кабинет Министров о том, что контракт с Андреем Коболевым продлен не будет. Премьер объявил новый конкурс на замещение должности главы "Нафтогаза", о сроках проведения которого станет известно 23 марта 2019 года. Контракт с Коболевым истекает днем ранее.



"По нашему требованию правительство отказало продлевать контракт с нынешним главой "Нефтегаза" Коболевым. Но этого недостаточно! Мы заставим Коболева вернуть в госбюджет 45 миллионов евро незаконно выписанной премии. Это деньги, украденные у украинцев путем завышения тарифов. Я ограничу космические зарплаты чиновников, снижу цену на газ и прекращу грабеж людей", - написал на своей странице в Facebook лидер Радикальной партии Олег Ляшко.