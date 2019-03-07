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Відставка Коболєва: Ляшко домігся першої перемоги у встановленні тарифної справедливості - Соколовська

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Боротьба лідера Радикальної партії з корупційною системою в енергетичному секторі економіки країни увінчалася першою серйозною перемогою. На відміну від більшості політиків, Ляшко повірив в свої сили і домігся поразки глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Таку думку озвучила політичний експерт Яніна Соколовська, коментуючи відмову Прем'єр-міністра продовжувати з чинним главою "Нафтогазу України" Андрієм Коболєвим трудовий договір, дія якого закінчується в кінці березня 2019 року, передає УНН.

"Боротьба Ляшко за зміну керівництва "Нафтогазу" і відставку Коболєва, який незаконно отримав і перевів в офшори мільярдну премію з держбюджету, принесла перші позитивні результати. Ляшко вдається робити те, що до нього не наважувалися зробити багато політиків. Лідер "радикалів" повірив у свої сили і досяг серйозного успіху", - вважає Соколовська.

Експерт акцентує увагу на тому, що за своєю суттю, Ляшко веде боротьбу не з самим Коболєвим. Лідер "радикалів" зважився зруйнувати корупційні схеми, які панують в державному енергетичному секторі України.

"Справа не тільки в керівництві "Нафтогазу" і незаконних преміях Коболєва. Справа в тому, що під виглядом реверсного газу українцям втридорога продають газ власного видобутку, встановлюють несправедливі захмарні тарифи. Таким чином Ляшко успішно здійснює громадський запит не тільки на встановлення справедливості в тарифній політиці держави, а й запит на подолання корупційних схем. Нинішнє відсторонення Коболєва означає, що ці суспільні запити Ляшко озвучує настільки виразно, що на них неможливо не реагувати", - резюмувала Яніна Соколовська.

У середу, 6 березня, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман поінформував Кабінет Міністрів про те, що контракт з Андрієм Коболєва продовжений не буде. Прем'єр оголосив новий конкурс на заміщення посади глави "Нафтогазу", про терміни проведення якого стане відомо 23 березня 2019 року. Контракт з Коболєва закінчується днем раніше.

"На нашу вимогу уряд відмовив продовжувати контракт з нинішнім главою "Нафтогазу" Коболєвим. Але цього недостатньо! Ми змусимо Коболєва повернути до держбюджету 45 мільйонів євро незаконно виписаної премії. Це гроші, вкрадені в українців шляхом завищення тарифів. Я обмежу космічні зарплати чиновників, знижу ціну на газ і припиню грабіж людей", - написав на своїй сторінці в Facebook лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

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