С сегодняшнего дня в Украине возрастает абонплата на газ

Соответствующее решение приняла на своем заседании 25 ноября Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг.

Речь идет о ЗАО "Гадячгаз", ПАО "Донецкоблгаз", АО "Киевгаз", АО "Киевоблгаз", ОАО "Кировоградгаз", ЧАО "Коростышевгаз", ЧАО "Кременчуггаз", АО "Лубнигаз", АО "Луганскгаз", ПАО "Мариупольгаз", ЗАО "Мелитопольгаз", АО "Одессагаз", АО "Полтавагаз", ЗАО "Тернопольгаз", ЧАО "Тернопольгоргаз", ЧАО "Уманьгаз", АО "Херсонгаз", АО "Черкассыгаз", ЧАО "Шепетовкагаз", ЧАО "НГХП "Сера", ГП "Кременецкое УПРГ" и ООО "Спектргаз".

Добавим, что решение НКРЭКУ касается исключительно платы за доставку природного газа. Потребители могут свободно выбирать себе любого поставщика.

Напомним, Украина за неделю сократила запасы газа в ПХГ почти на 2,4%.