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Україна за тиждень скоротила запаси газу у ПСГ майже на 2,4%

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 29 грудня зменшився до 23,885 млрд куб. м, при цьому скорочення запасів за тиждень - 580,35 млн куб. м, або 2,37%, передає УНН з посиланням на дані ТОВ "Оператор ГТС України".

Україна за тиждень скоротила запаси газу у ПСГ майже на 2,4%

За останніми даними, за звітну добу в ПСГ України газ не закачувався.

З ПСГ України протягом доби 29 грудня відібрано 81,00 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 29 грудня вказано, що в Україну зі Словаччини, Угорщини та Польщі блакитне паливо не надходило.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, Україна перейшла з закачки на відбір газу з ПСГ з 21 жовтня.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8,55 грн за куб. м, з наступної весни її почали зменшувати. За даними Нафтогазу, на осінь цього року ціни на газ для населення почали знову зростати - зокрема, у листопаді газ подорожчав на 30-35% у порівнянні з місяцем раніше - до 8,22 грн за кубометр. На січень газ знову подорожчав, місцями - ще на 19%.

Українські Національні Новини

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