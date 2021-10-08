С сегодняшнего дня в 7 городах заработают камеры автофиксации нарушение ПДД
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. С пятницы в семи городах Украины заработают еще 20 камер автофиксации нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook, пишет УНН.
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С 8 октября на автомобильных дорогах городов Кременчуг, Ивано-Франковск, Тернополь, Кропивницкий, Николаев, Сумы и Белая Церковь заработают приборы фиксации правонарушений, будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.
Таким образом, с завтрашнего дня количество комплексов автофиксации на дорогах Украины увеличится до 178.
Напомним
Монастырский заявил, что МВД будет инициировать подключение всех камер наблюдения в систему "Безопасная страна".