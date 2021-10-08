Відсьогодні у 7 містах запрацюють камери автофіксації порушення ПДР
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. З п'ятниці у семи містах України запрацюють ще 20 камер автофіксації порушень Правил дорожнього руху. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook, пише УНН.
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З 8 жовтня на автомобільних дорогах міст Кременчук, Івано-Франківськ, Тернопіль, Кропивницький, Миколаїв, Суми та Біла Церква запрацюють прилади фіксації правопорушень, які будуть контролювати дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.
Таким чином, з завтрашнього дня кількість комплексів автофіксації на дорогах України збільшиться до 178.
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