Відсьогодні у 7 містах запрацюють камери автофіксації порушення ПДР

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З 8 жовтня на автомобільних дорогах міст Кременчук, Івано-Франківськ, Тернопіль, Кропивницький, Миколаїв, Суми та Біла Церква запрацюють прилади фіксації правопорушень, які будуть контролювати дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Таким чином, з завтрашнього дня кількість комплексів автофіксації на дорогах України збільшиться до 178.

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Монастирський заявив, що МВС ініціюватиме підключення всіх камер спостереження до системи “Безпечна країна”.