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Відсьогодні у 7 містах запрацюють камери автофіксації порушення ПДР

Відсьогодні у 7 містах запрацюють камери автофіксації порушення ПДР

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. З п'ятниці у семи містах України запрацюють ще 20 камер автофіксації порушень Правил дорожнього руху. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook, пише УНН.

Деталі

З 8 жовтня на автомобільних дорогах міст Кременчук, Івано-Франківськ, Тернопіль, Кропивницький, Миколаїв, Суми та Біла Церква запрацюють прилади фіксації правопорушень, які будуть контролювати дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Таким чином, з завтрашнього дня кількість комплексів автофіксації на дорогах України збільшиться до 178.

Нагадаємо

Монастирський заявив, що МВС ініціюватиме підключення всіх камер спостереження до системи “Безпечна країна”.

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