Монастирський заявив, що МВС ініціюватиме підключення всіх камер спостереження до системи “Безпечна країна”

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“Розслідування замаху на вбивство помічника президента Сергія Шефіра триває 10-й день. Висновки робити зарано. Наразі вивчають відеозаписи з приватних відеокамер. І це одне з питань, яке буде підіймати МВС — якби всі камери були під’єднанні до системи “Безпечна країна”, відпрацювання у кримінальному провадженні проходило б швидше", - заявив очільник правоохоронного відомства.

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Денис Монастирський додав, що правоохоронці відпрацювали 430 гектарів лісу поруч з місцем злочину. Зброю поки що не знайдено.

"Розслідування триває. Сподіваюся, незабаром будуть результати",- сказав він.

Нагадаємо, 22 вересня в Обухівському районі Київської області, близько 10:20 години, було здійснено обстріл автомобіля, в якому їхав перший помічник Президента України Сергій Шефір. Експертиза підтвердила, що в автомобіль влучило 18 куль.