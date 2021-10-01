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Монастирський заявив, що МВС ініціюватиме підключення всіх камер спостереження до системи “Безпечна країна”

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Вже десятий день триває розслідування замаху на вбивство першого помічника Президента України Сергія Шефіра, хоч відпрацьовані всі першочергові слідчі дії, але справа рухалася б швидше, аби по всій Україні працювала система “Безпечна країна”. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, передає УНН із посиланням на МВС.

Цитата

“Розслідування замаху на вбивство помічника президента Сергія Шефіра триває 10-й день. Висновки робити зарано. Наразі вивчають відеозаписи з приватних відеокамер. І це одне з питань, яке буде підіймати МВС — якби всі камери були під’єднанні до системи “Безпечна країна”, відпрацювання у кримінальному провадженні проходило б швидше", - заявив очільник правоохоронного відомства.

Додамо

Денис Монастирський додав, що правоохоронці відпрацювали 430 гектарів лісу поруч з місцем злочину. Зброю поки що не знайдено.

"Розслідування триває. Сподіваюся, незабаром будуть результати",- сказав він.

Нагадаємо, 22 вересня в Обухівському районі Київської області, близько 10:20 години, було здійснено обстріл автомобіля, в якому їхав перший помічник Президента України Сергій Шефір. Експертиза підтвердила, що в автомобіль влучило 18 куль.

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