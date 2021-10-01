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Монастырский заявил, что МВД будет инициировать подключение всех камер наблюдения к системе "Безопасная страна"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 октября. УНН. Уже десятый день продолжается расследование покушения на убийство первого помощника Президента Украины Сергея Шефира, хотя отработаны все первоочередные следственные действия, но дело двигалось бы быстрее, чтобы по всей Украине работала система "Безопасная страна". Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает УНН со ссылкой на МВД.

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"Расследование покушения на убийство помощника президента Сергея Шефира продолжается 10-й день. Выводы делать рано. Сейчас изучают видеозаписи с частных видеокамер. И это один из вопросов, который будет поднимать МВД - если бы все камеры были подключении к системе "Безопасная страна", отработки в уголовном производстве проходили бы быстрее", - заявил глава правоохранительного ведомства.

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Денис Монастырский добавил, что правоохранители отработали 430 гектаров леса рядом с местом преступления. Оружие пока не найдено.

"Расследование продолжается. Надеюсь, скоро будут результаты", - сказал он.

Напомним, 22 сентября в Обуховском районе Киевской области, около 10:20 часов, было совершено обстрел автомобиля, в котором ехал первый помощник Президента Украины Сергей Шефир. Экспертиза подтвердила, что в автомобиль попало 18 пуль.

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