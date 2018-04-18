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Ответственность за подрыв обороноспособности: законопроект разработают через две недели

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Законопроект об ответственности за распространение заведомо недостоверной информации, в том числе с целью подрыва обороноспособности государства может появиться в парламенте через одну - две недели. Об этом в кулуарах комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны сообщил народный депутат Украины Иван Винник, передает корреспондент УНН.

Ответственность за подрыв обороноспособности: законопроект разработают через две недели

"... инициатива об ответственности за распространение заведомо недостоверной информации, в том числе с целью подрыва обороноспособности государства. Давно уже стоит вопрос введения какой-то формы ответственности. Будет это административная или уголовная ответственность - мы сейчас начнем дискуссии на комитете ( нацоброны - ред.), будем привлекать к этой работе членов комитета и в ближайшую неделю-две предложим соответствующий законопроект на рассмотрение парламента", - сообщил Винник.

Он добавил, что эта законодательная инициатива не является введением цензуры или давлением на журналистов.

"Никоим образом это не будет запретом писать что-то там. Но если такие действия имеют какой-то сознательный характер с целью подрыва обороноспособности государства - они должны получить соответствующую квалификацию", - резюмировал Винник.

Напомним, Раде хотят предложить изменить законодательство об ответственности, в том числе уголовной, за подрыв обороноспособности путем распространения заведомо ложных сведений.

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