Відповідальності за підрив обороноздатності: законопроект розроблять за два тижні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Законопроект щодо відповідальності за поширення свідомо недостовірної інформації, в тому числі з метою підриву обороноздатності держави може з’явитись в парламенті через один – два тижні. Про це в кулуарах комітету ВР з питань національної безпеки і оборони повідомив народний депутат України Іван Вінник, передає кореспондент УНН.
“...ініціатива щодо відповідальності за поширення свідомо недостовірної інформації, в тому числі з метою підриву обороноздатності держави. Давно вже стоїть питання введення якоїсь форми відповідальності. Буде це адміністративна чи кримінальна відповідальність — ми зараз почнемо дискусії на комітеті (з нацоброни — ред.), будемо долучати до цієї роботи членів комітету і в найближчий тиждень-два запропонуємо відповідний законопроект на розгляд парламенту”, — повідомив Вінник.
Він додав, що ця законодавча ініціатива не є введенням цензури чи тиском на журналістів.
“Жодним чином це не є забороною писати щось там. Але якщо такі дії мають якійсь свідомий характер з метою підриву обороноздатності держави — вони мусять отримати відповідну кваліфікацію”, — резюмував Вінник.
Нагадаємо, Раді хочуть запропонувати змінити законодавство щодо відповідальності, в тому числі кримінальної, за підрив обороноздатності шляхом розповсюдження завідомо неправдивих даних.